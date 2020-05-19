В Черновцах врачи находятся «на передовой» в борьбе с COVID-19 (ВИДЕО)

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В Черновцах из-за нехватки лекарств и медицинского персонала врачи работают "как в военное время на передовой»

В Черновцах в старом здании больницы звук кашля, приглушенный кислородными масками, смешивается со скрипом медицинского оборудования. Воздух пахнет озоном от ультрафиолетовых ламп, используемых для дезинфекции помещений. О проблемах украинских врачей в Черновцах рассказывают Мстислав Чернов и Юрась Карманау в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Доктор Ольга Кобевко сообщает, что врачи в больнице находятся «как в военное время на передовой!». Кобевко является единственным специалистом по инфекционным заболеваниям в инфекционном отделении больницы, которое расчитано на 60 пациентов. Однако сейчас в нем находится около 100 человек.

Ужасные условия — сломанное или некачественное оборудование, нехватка лекарств, низкая заработная плата — отражают состояние системы здравоохранения. Инфекционное отделение главной областной больницы в Черновцах было построено более века назад, когда город еще был частью Австро-Венгерской империи. И в отделении отсутствует централизованная система снабжения кислородом, которая является стандартной в любой современной клинике.

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Система снабжения кислородом в больнице находится всего в одной комнате и медсестры должны вручную каждые несколько минут наполнять пакеты, называемые «кислородными подушками», и приносить их пациентам.

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Бригады скорой помощи практически постоянно привозят новых больных. Светлана Падынич работает медиком в бригаде скорой помощи.

«Мы испытываем нехватку персонала. Половина персонала скорой помощи заболела, а оставшимся приходится нести колоссальный груз, — сказала Падынич. «Я понимаю, что принимаю на себя высокие риски, но кому-то нужно работать», — сказала она. Защитное снаряжение в дефиците и большая часть поступает от частных доноров.