Украина готова возобновить авиасообщение с ЕС, — Ляшко

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Украина готова к открытию границы и возобновлению авиасообщения с ЕС, - заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко убеждён, что все будет зависеть от двух факторов: эпидемической ситуации внутри страны и от решения Европейских стран относительно открытия границ и прекращения карантина, информирует enovosty.com/news.

Так, по словам Главного санитарного врача, если в Украине заполненность в больницах пациентами с коронавирусной инфекцией не будет превышать 50% и эпидемическая ситуация будет находится под контролем, можно будет констатировать, что Украина готова открывать границы, в том числе, возобновить авиасообщение с европейскими странами.

Кроме того, по словам Ляшко, важным фактором в принятии решения об открытии границ играет и решение Европейских стран к подобному шагу, а также их готовность принимать иностранцев.

По предварительным данным, Европа планирует уже к 15 июня открыть внутренние границы между странами содружества.

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