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09:52 Детские сады и метро в Украине откроются уже 25 мая, - Шмыгаль
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СБУ официально прокомментировала скандальные интервью Гордона

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ официально прокомментировала скандальные интервью Гордона
 
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Информация из интервтю уже подробно анализируется сотрудниками СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Такое заявление появилось на официальной странице СБУ, информирует enovosty.com/news.

Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны.

Напомним, ранее Гордон опубликовал интервью с российским террористом Игорем Гиркиным, который является официально подозреваемым в убийстве 298 человек на борту «Боинга» МН-17, чем вызвал бурю возмущения в обществе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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