СБУ официально прокомментировала скандальные интервью Гордона

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Информация из интервтю уже подробно анализируется сотрудниками СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Такое заявление появилось на официальной странице СБУ, информирует enovosty.com/news.

Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны.

Напомним, ранее Гордон опубликовал интервью с российским террористом Игорем Гиркиным, который является официально подозреваемым в убийстве 298 человек на борту «Боинга» МН-17, чем вызвал бурю возмущения в обществе.