СБУ блокировала масштабный канал сбыта контрафактного алкоголя и сигарет
В Донецкой области СБУ блокировала масштабный канал сбыта контрафактного алкоголя и сигарет
В Донецкой области Служба безопасности Украины блокировала реализацию контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества, информирует enovosty.com/news.
Ориентировочная стоимость изъятого фальсификата составляет почти полтора миллиона гривен. По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали двое представителей местной коммерческой структуры.
Для этого они закупали поддельные алкоголь и сигареты у своих сообщников на подпольных производствах в Днепропетровской и Волынской областях.
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Во время обысков на почтовых складах в Покровске правоохранители обнаружили тысячу литров суррогата в пластиковых бутылках и более 20 000 пачек сигарет с поддельными марками акцизного сбора и без них.