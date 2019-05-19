Принц Гарри и Меган Маркл празднуют годовщину свадьбы: супруги поделились в Instagram новыми фото

Главная » Последние новости » Новости общества » Принц Гарри и Меган Маркл празднуют годовщину свадьбы: супруги поделились в Instagram новыми фото Принц Гарри и Меган Маркл празднуют годовщину свадьбы: супруги поделились в Instagram новыми фото

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Ровно год назад состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Супруги решили вспомнить тот знаменательный день и поделились новыми, до сих пор неопубликованными нигде, снимками торжества.

Сегодня герцоги Сассекские отмечают годовщину свадьбы. На своей странице в Instagram они опубликовали ролик, состоящий из свадебных снимков, которые не видела общественность, информирует enovosty.com/news.

В подписи к посту сказано, что сегодня первая годовщина Гарри и Меган. Королевское семейство вспомнило, что супруги обменивались клятвами в здании часовни Святого Георга, расположенной неподалеку Виндзорского замка.

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Герцог и герцогиня в Instagram поблагодарили людей за любовь и поддержку. Они отметили, что именно благодаря людям тот знаменательный день стал сверхзначимым.

Напомним, что свадебное платье Меган Маркл был сшито директором модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

Справка. Недавно семейство Гарри и Маркл пополнилось ребенком. У пары 6 мая текущего года родился сын. Его назвали Арчи. Спустя два дня, 8 мая, счастливые родители показали новорожденного всем желающим.