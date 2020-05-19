Киберполиция обезвредила известного хакера

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Киберполиция обезвредила известного хакера, который продавал данные жителей США и ЕС

Сотрудники киберполиции в Ивано-Франковской области совместно со следователями полиции, Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Тисменицкой прокуратуры разоблачили известного на специализированных сайтах и ​​форумах хакера, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что в начале прошлого года фигурант выложил на одном из форумов объявления о продаже 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей. Предложенная хакером «сборка» объемом 87 ГБ составляет лишь небольшую часть от общего объема данных, которыми он завладел. В базу данных, которая была у хакера, входили персональные и финансовые данные жителей ЕС и США.

Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства хакера. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, телефоны, магнитные носители информации, 187 000 гривен, более 5000 долларов. Продолжается досудебное расследование.