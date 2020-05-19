Какие вакансии будут наиболее востребованы на рынке труда после карантина

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После послабления карантинных мер бизнес начинает возвращаться к работе, а значит, появляется необходимость в новых сотрудниках. Какие вакансии наиболее востребованы на рынке труда Украины и какую зарплату им предлагает работодатель в условиях кризиса?

Больше всего шансов получить работу — у водителей. Особенно заинтересованы в новых кадрах службы такси. В этом секторе зарплата стартует от 18 тысяч гривен, а при условии работы 12 часов в день, на протяжении 6 дней, зарплата может составлять порядка 25 тысяч гривен, информирует enovosty.com/news.

Вторая по популярности вакансия — это продавцы. Особую заинтересованность и активность в поиске таких сотрудников проявляют розничные торговые сети.

Зарплата стартует от 11 тысяч гривен. Чаше всего работодатели испытывают потребность в кассирах, продавцах торговых залов, заведующих отделов.

Третья по популярности вакансия — офис менеджеры. Спрос возрос на 17 %, поскольку за время карантина большинство компаний отправило на вынужденный отдых за свой счёт множество офис-менеджеров. И очень многие нашли работу. Поэтому с возобновлением бизнес-активности компании вновь ищут соискателей на данную позицию. Зарплата стартует от 15 тысяч гривен.

Рабочие склада также не остались без внимания работодателей, потребность в этом виде занятости велика. Зарплата стартует от 12 тысяч гривен. Работодатель ищет: кладовщиков, грузчиков и логистов.

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Тренд нынешнего сезона — это поиск сотрудников для удаленной работы, поскольку карантин продемонстрировал, что многие сферы бизнеса эффективно и продуктивно могут работать дистанционно.

На удаленную работу переместились вакансии, которые ранее лишь частично работали подобным образом: операторы колцентров, менеджеры по продажам, администраторы интернет магазинов и социальных страниц.