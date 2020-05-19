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ГП «Антонов» заканчивает сборку Ан-178 для отправки в Перу (ФОТО)

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ГП "Антонов" приступил к генеральной сборке фюзеляжа Ан-178 для отправки в Перу

Государственное предприятие «Антонов» приступило к генеральной сборке фюзеляжа транспортного самолета Ан-178 для поставки в Министерство внутренних дел Республики Перу. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Носовая часть фюзеляжа (F1) успешно установлена ​​на основную стойку, где ранее размещались пол, поперечные рамы и боковые панели грузового отсека.

ГП «Антонов» заканчивает сборку Ан-178 для отправки в Перу (ФОТО)

Как сообщалось ранее, центральная, левая и правая консольные части крыла были полностью укомплектованы, а двигатели готовы для дальнейшей установки в самолет.

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ГП «Антонов» заканчивает сборку Ан-178 для отправки в Перу (ФОТО)

Напомним, что конфигурация воздушного судна, которая производится по контракту, заключенному ГСПТ «СпецТехноЭкспорт» с Министерством внутренних дел Республики Перу, позволяет осуществлять перевозку персонала (100 человек), перевозку пассажиров (80 человек), доставку грузов (до 18 тонн), эвакуацию раненых (40 человек).


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2224

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