ГП «Антонов» заканчивает сборку Ан-178 для отправки в Перу (ФОТО)
ГП "Антонов" приступил к генеральной сборке фюзеляжа Ан-178 для отправки в Перу
Государственное предприятие «Антонов» приступило к генеральной сборке фюзеляжа транспортного самолета Ан-178 для поставки в Министерство внутренних дел Республики Перу. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
Носовая часть фюзеляжа (F1) успешно установлена на основную стойку, где ранее размещались пол, поперечные рамы и боковые панели грузового отсека.
Как сообщалось ранее, центральная, левая и правая консольные части крыла были полностью укомплектованы, а двигатели готовы для дальнейшей установки в самолет.
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Напомним, что конфигурация воздушного судна, которая производится по контракту, заключенному ГСПТ «СпецТехноЭкспорт» с Министерством внутренних дел Республики Перу, позволяет осуществлять перевозку персонала (100 человек), перевозку пассажиров (80 человек), доставку грузов (до 18 тонн), эвакуацию раненых (40 человек).