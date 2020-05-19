Гордон сделал неожиданное заявление об интервью с Гиркиным. Соцсети «закипели»
Материалы интервью с бывшим главарем ДНР Игорем Гиркиным могут быть использованы в качестве доказательств в Гаагском суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.
Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в своем обращении, которое он опубликовал на канале в YouTube, информирует enovosty.com/news.
«Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. Показания бывший прокурор оккупированного Крыма Натальи Поклонской (интервью с ней Гордон взял чуть раньше Гиркина, — Апостроф) и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», – пояснил он.
Он также сделал акцент на том, что интервью и с Поклонской, и с Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Отметим, что интервью с Гиркиным, взятое Гордоном, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Известный ведущий и волонтер Сергей Притула предложил журналисту в связи с этим взять интервью у главарей донецких боевиков Гиви и Моторолы.
Читайте: "Гиркин, капут": Блогер показал видео с топ-военными Путина в Крыму
Следующее заявление также вызвало активную реакцию: