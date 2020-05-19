Гордон сделал неожиданное заявление об интервью с Гиркиным. Соцсети «закипели»

Главная » Последние новости » Новости общества » Гордон сделал неожиданное заявление об интервью с Гиркиным. Соцсети "закипели" Гордон сделал неожиданное заявление об интервью с Гиркиным. Соцсети "закипели"

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Материалы интервью с бывшим главарем ДНР Игорем Гиркиным могут быть использованы в качестве доказательств в Гаагском суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в своем обращении, которое он опубликовал на канале в YouTube, информирует enovosty.com/news.

«Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. Показания бывший прокурор оккупированного Крыма Натальи Поклонской (интервью с ней Гордон взял чуть раньше Гиркина, — Апостроф) и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», – пояснил он.

Он также сделал акцент на том, что интервью и с Поклонской, и с Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Отметим, что интервью с Гиркиным, взятое Гордоном, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Известный ведущий и волонтер Сергей Притула предложил журналисту в связи с этим взять интервью у главарей донецких боевиков Гиви и Моторолы.

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Следующее заявление также вызвало активную реакцию: