Детские сады и метро в Украине откроются уже 25 мая, — Шмыгаль

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Работа метрополитена, а также детских дошкольных заведений возобновят свою работу уже с 25 мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам премьер-министра окончательное решение относительно возобновления работы метро и садиков будет принято после консультации с местными властями, а также исходя из эпидермической ситуации в каждом отдельно взятом регионе, информирует enovosty.com/news.

По словам Шмыгаля, 22 мая начнётся второй этап выхода из карантина, и если ситуация с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию не ухудшится, то уже к 1 июня начнётся третий этап выхода из карантина.