ВСУ получат бронетранспортеры БТР-4ЭМ

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ВСУ получат 75 бронетранспортеров БТР-4ЭМ, произведенных ХКБМ

Министерство обороны Украины подписало новый контракт с государственным Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А.А. Морозова (ХКБМ), входящим в «Укроборонпром», на серийное производство отечественных бронетранспортеров БТР-4ЭМ. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Defence blog

Согласно контракту, ВСУ получат 75 бронетранспортеров. Новая версия отличается повышенной маневренностью по сравнению с базовой версией БТР-4.

Усовершенствованная версия оснащена комплектом, который позволяет использовать машину для морских операций.

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Бронетранспортер может плавать и преодолевать водные преграды без изменений конфигурации. БТР-4ЭМ будет иметь возможность оказывать огневую поддержку пехоте во время атаки