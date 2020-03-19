В столице супермаркеты сократили время работы

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В столице крупнейшие супермаркеты сократили время работы

Супермаркеты «Сильпо» и Novus сократили время работы магазинов из-за проблем в работе общественного транспорта. Сеть супермаркетов «АТБ» с 19 марта будет впускать в супермаркеты не более 15 посетителей одновременно, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, около 180 супермаркетов «Сильпо» и супермаркеты Novus будут работать с 9:00 до 22:00. Супермаркеты приняли решение об изменении времени работы из-за проблем с общественным транспортом, из-за чего сотрудники магазинов не могут добраться до работы.

Новый график не окажет влияния на доступность товаров для покупателей. В сообщении говорится, что сотрудники супермаркетов делают все возможное, чтобы полки магазинов были полными, а складские помещения были заполнены всеми необходимыми товарами