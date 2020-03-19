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Нацполиция задержала группу лиц, которые требовали плату за несуществующий долг

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция задержала группу лиц, которые требовали плату за несуществующий долг
 
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В Ужгороде Нацполиция задержала группу лиц, которые требовали плату за несуществующий долг

Работники отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления полиции Закарпатья совместно с работниками управления стратегических расследований СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области в Ужгороде задержали группу лиц, которые требовали 15 000 долларов от мужчины в качестве расчета за несуществующий долг

Личности вымогателей установлены. Речь идет о жителях Мукачево возрастом от 25 до 40 лет. Они были задержаны при получении незаконной платы, информирует enovosty.com/news.

Нацполиция задержала группу лиц, которые требовали плату за несуществующий долг

По факту совершения преступления, полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 754

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