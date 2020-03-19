Нацполиция задержала группу лиц, которые требовали плату за несуществующий долг
В Ужгороде Нацполиция задержала группу лиц, которые требовали плату за несуществующий долг
Работники отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления полиции Закарпатья совместно с работниками управления стратегических расследований СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области в Ужгороде задержали группу лиц, которые требовали 15 000 долларов от мужчины в качестве расчета за несуществующий долг
Личности вымогателей установлены. Речь идет о жителях Мукачево возрастом от 25 до 40 лет. Они были задержаны при получении незаконной платы, информирует enovosty.com/news.
По факту совершения преступления, полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Читайте: "Укртелеком" повысит тарифы на 20%: подробности
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.