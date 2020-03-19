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Лучшее в Сети: украинцев насмешила очередная фотожаба на тему Эрики

Главная » Последние новости » Новости общества » Лучшее в Сети: украинцев насмешила очередная фотожаба на тему Эрики
 
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Пользователи Facebook продолжают обсуждать курьез, который случился во время трансляции выступления президента Владимира Зеленского на телеканале ICTV

Очередной креатив на тему Эрики опубликовал на своей странице в Facebook блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий, информирует enovosty.com/news.

Напомним, на канале ICTV произошел технический сбой во время трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Пока глава государства рассказывал, как оказавшимся за границей украинцам можно вернуться домой в условиях карантина, внизу экрана мелькали субтитры, вероятно, из какого-то детективного фильма или сериала.

Курьезное видео с ошибочными субтитрами разлетелось по соцсетям.

Когда Зеленский говорил о чартерных рейсах и застрявших в отпуске согражданах, внезапно появилась надпись: «Это я убила Эрику».

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После шокирующего признания в убийстве Эрики последовал набор не менее странных фраз: «Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу».

В соцсетях обсуждают, что для зрителей, которые не успели включить звук, увиденное наверняка стало сильнейшим шоком.

На сбой в эфире обратил внимание пользователь Facebook Евгений Галковский.

Он, в частности, опубликовал скриншоты трансляции обращения президента.

Лучшее в Сети: украинцев насмешила очередная фотожаба на тему Эрики


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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