Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации
Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации в сфере судостроительства
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала попытку незаконной передачи российским спецслужбам секретной информации о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности о его технических разработах. Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.
Правоохранители задержали агента при попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.
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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.