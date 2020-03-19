Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации

Закрыть Отправить

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации в сфере судостроительства

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала попытку незаконной передачи российским спецслужбам секретной информации о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности о его технических разработах. Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.

Правоохранители задержали агента при попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.

Читайте: СБУ разоблачила агента ФСБ

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.