Если локдаун введен местной властью, помощи бизнесу на уровне парламента не ждите, — Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Если локдаун введен местной властью, помощи бизнесу на уровне парламента не ждите, - Гетманцев (ВИДЕО) Если локдаун введен местной властью, помощи бизнесу на уровне парламента не ждите, - Гетманцев (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев убеждён, что решение о введении локадауна местными властями в ряде областей оправданный и своевременный шаг и в случае, если две трети областей окажутся в красной зоне, локдаун будет введён на всей территории страны.

Гетманцев убеждён, что вопрос введения локдаун в ряде областей — необходимая мера и ответственность, которую местные власти должны взять на себя, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Вместе с тем, нардеп не считает, что помощь украинскому бизнесу должна быть урегулирована на законодательном уровне, поскольку введение ограничительных мер в регионах было отдана на откуп местным властям.

Вместе с тем нардеп пообещал помощь бизнесу, в том случае, если локдаун введут централизовано по всей территории Украины.

На вопрос журналистов, «почему не введён карантин выходного дня вместо локдауна, поскольку, по словам Степанова, данная инициатива МОЗ принесла результаты в виде сокращения заболеваемости», Гетманцев ответил: «болезнь беспрецедентная, разные способы противодействия заболеванию используются Правительством для того, чтобы определить их эффективность. Если бы вы столкнулись с этой болезнью, вы бы тоже использовали разные механизмы и методы ей противостоять. Более того, решение о локдауне, должно основываться на объективных данных, а не вследствие треша очередного полезного идиота от политики или из социальных сетей», — резюмировал Гетманцев.

Читайте: Спецслужбы Норвегии обвинили российских хакеров в атаке на парламент