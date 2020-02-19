Загороднюк рассказал о ситуации на фронте

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинские силы временно оставили опорный наблюдательный пункт. В то же время, позиции ВСУ остались неизменными, информирует enovosty.com/news.

Загороднюк сказал, что во время обстрела украинских позиций была попытка прорыва нашей линии обороны. Однако ВСУ полностью контролируют ситуацию. Министр обороны подчеркнул, что украинская сторона знала о скоплении военной техники у оккупантов и поэтому ВСУ подготовились

По мнению министра обороны, провокация могла быть направлена на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Напомним, 18 февраля российские оккупанты атаковали позиции ВСУ неподалёку от населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Хутор Вольный, Крымское. Оккупанты пытались перейти через линию разграничения.