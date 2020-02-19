В Украине существенного сократили размер материальной помощи военнослужащим

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине существенного сократили размер материальной помощи военнослужащим В Украине существенного сократили размер материальной помощи военнослужащим

Закрыть Отправить

Согласно новому приказу, размер материальной помощи военнослужащим будет приравниваться к окладу за военное звание.

Экс-советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что Министерство обороны установило новый размер денежной помощи украинским военнослужащим, предназначенной для решения социально-бытовых вопросов, информирует enovosty.com/news.

Согласно приказу «Про бюджетную политику Министерства обороны Украины на 2020 год», выплаты военным сократились в 12 раз. Ранее максимальная сумма помощи равнялась месячной заработной плате. Сейчас размер помощи приравнивается к окладу за военное звание.

Для сравнения, до 2020 года лейтенант в ДШВ получал матпомощь в размере 15 500 гривен. Согласно новым нормам, он сможет получить материальную помощь в размере только 1 345 гривен в год.