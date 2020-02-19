В Днепре спецназовцы КОРД освободили похищенную женщину (ВИДЕО)

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В Днепре спецназовцы КОРД освободили похищенную женщину, у которой преступники вымагали 300 тыс долл

По словам заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова, 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину — директора одного из предприятий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует enovosty.com/news.

Около семи вечера члены преступной группировки посадили женщину в свой автомобиль «Volkswagen Passat». У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон. У женщины вымагали 300 тыс долл. Во время движения по ул. Феодосийской города Днепр спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

«Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группировки входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений», — отметил Тарас Воликов. Сейчас все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

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По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.