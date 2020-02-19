Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, — Михаил Радуцкий (ВИДЕО)

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Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий в кулуарах Верховной Рады прокомментировал готовность Украины к возможной эпидемии китайского коронавируса Covid19, а также рассказал почему Минздрав держит в секрете место обсервации для эвакуированных граждан из Китая.

Михаил Радуцкий убеждён, что Украина готова к возможной вспышке коронавируса Covid19, но говорить о стопроцентной готовности пока рано, поскольку на сегодняшний день данный вид вирус до конца не изучен, как и способы его передачи и распространения. , информирует enovosty.com/news.

Нардеп привёл в пример США, обратив внимание на то, что одна из сильнейших экономик мира с высоким уровнем медицины и все меры предосторожности, не смогла предотвратить попадание этого вируса на свою территорию.

Михаил Радуцкий добавил, что несмотря на то что вирус плохо изучен, уже есть позитивные тенденции в его лечении.

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Так, по словам нардепа, большое количество вылечившихся от вируса свидетельствует о наметившемся прогрессе в борьбе с этим недугом. Кроме того, по словам Радуцкого, на круизном лайнере Diamond Princess один из заболевших на коронавирус украинцев уже выздоровел и готовится к выписке из больницы.

Радуцкий также заверил, что в случае распространения вируса в Украине, правительство готово ко всем необходимым мерам. Уже сейчас готово порядка 5 тысяч мест в медицинских учреждениях, где находятся инфекционные боксы с отдельной подачей воздуха, квалифицированный медицинский персонал и все необходимые средства защиты.

Нардеп выразил уверенность, что в случае объявления карантина в стране, Нацгвардия обеспечит надлежащий порядок и безопасность.

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Радуцкий упомянул и об эвакуации из Уханя украинских и зарубежных граждан, выразив уверенность в том, что все необходимые меры безопасности, как для украинцев, находящихся в стране, так и для эвакуированных граждан, предприняты в полной мере.

Вместе с тем Радуцкий отказался назвать место их обсервации, опасаясь митингов и протестов со стороны местных громад, сообщив только, что место обсервации будет на территории Украины, не конкретизируя область или населённый пункт.