Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, — Михаил Радуцкий (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

19.02.2020 г.
10:57Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО)
09:29К побережью Ирландии прибило «корабль-призрак»: дрейфовал в океане больше года (ВИДЕО)
08:36«Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО)
07:55"Хотят ли русские войны?" - украинский дипломат в Совбезе ООН
06:50Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников
18.02.2020 г.
23:00Путин освободил одних моряков, но захватил новых, - Аnti-colorados
22:45Стало известно, как будут оценивать деятельность глав обладминистраций
Все новости общества

Аналитика

19.02.2020

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Прежде всего это вопрос о том, окончится ли когда-нибудь война на Донбассе, вернется ли Донбасс когда-либо в Украину и нужно ли вообще, чтобы он в Украину ...
18.02.2020

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни, на Донбассе развязались самые горячие за последние годы ...
17.02.2020

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Правительство презентовало стратегию экономического роста Украины, в "Нафтогазе" озвучили убытки от аннексии Россией Крыма, а эвакуацию украинцев из ...

Последние новости

19.02.2020 г.
12:30 Меган Маркл и принцу Гарри придется отказаться от использования бренда "герцогов Сассекских"
12:24 Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)
12:06 Мы готовы к транзиту нефти для Беларуси - посол Украины
11:38 Азаров опубликовал фейк-цитату о "пропаганде разврата" в Украине. Данилко опроверг
11:32 Россия вновь потерпела фиаско в Совбезе ООН, - "Злой одессит"
11:13 В России паранойя: ФСБ задерживает детей за подготовку "терактов" в Крыму
11:04 Как изменились алкоцены в Украине: Коньяк дешевеет, пиво - дорожает
10:57 Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО)
10:42 Запуск рынка: Аграриям порекомендовали «придержать» землю
10:36 В Минобороны пояснили ситуацию с финансированием "Нептуна" и "Вильхи"
10:31 В ОБСЕ рассказали, что видели во время вчерашнего тяжелого боя на Донбассе
10:10 Россия добивается уничтожения Украины: Дипломат предупредил Украину об опасности
09:46 «Это политическое шоу оппозиции»: Арахамия о правках к закону о рынке земли (ВИДЕО)
09:29 К побережью Ирландии прибило «корабль-призрак»: дрейфовал в океане больше года (ВИДЕО)
08:58 У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины
08:54 Обвинили Россию: Страны ЕС и США стали на сторону Украины в ООН
08:43 Ситуация переломилась. Что важно знать украинцам о коронавирусе 19 февраля
08:41 Погиб от пули, которыми снабдила Россия, - постпред Украины в ООН об убийстве воина на Донбассе
08:39 Топ-10 товаров украинского экспорта - лидирует кукуруза
08:36 «Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО)
08:22 Появились подробности страшного боя на Донбассе
08:19 SpaceX займется космическим туризмом: первый полет запланирован на 2021 год
08:19 "Будет военная эскалация": Эксперт предупредил о новом наступлении России
07:55 "Хотят ли русские войны?" - украинский дипломат в Совбезе ООН
07:50 Китайские ученые создали робота, который поможет распознать коронавирус
07:00 США отказались от очередной военной программы: прекращена разработка перспективной ракеты MIRM
06:50 Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников
18.02.2020 г.
23:45 В случае выплаты 50 млрд долларов по решению суда в Гааге «рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом» - эксперт
23:27 Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters
23:00 Путин освободил одних моряков, но захватил новых, - Аnti-colorados
22:45 Стало известно, как будут оценивать деятельность глав обладминистраций
22:40 Эксперт рассказал, какую игру ведет Путин на Донбассе
22:06 Военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине
21:58 Фесенко рассказал о причинах обострения ситуации на Донбассе
21:55 Памятник Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами (ФОТО)
21:27 Новая эпоха российской космонавтики началась с массовых увольнений, - Злой Одессит
21:12 В британской королевской семье два развода за неделю - все сочувствуют Елизавете II
20:57 В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами
20:06 Гражданам Китая запретили въезд в Россию
19:57 Нацполиция перекрыла мощный канал торговли людьми (ВИДЕО)
19:25 Украина значительно увеличила расходы на оборону
18:58 Минфин получил 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ
18:24 В Испании фермеры блокируют автомагистрали: подробности
17:53 США ввели санкции против российской нефтяной компании, - Associated Press
17:27 Стало известно, какие изменения планируется внести в Конституцию РФ
17:16 Зеленский пригрозил украинским политикам привезти украинцев из Китая в их особняки в Конча-Заспе (ВИДЕО)
16:52 Стоимость криптовалют стремительно растет
16:34 «ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО)
16:24 Снижение учетной ставки позволило снизить стоимость кредитов для бизнеса до 15,7%
16:12 «Серая зона может быть захвачена Россией» - Яна Зинкевич о боях на Донбассе (ВИДЕО)
15:53 В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев
15:22 Владимир Дебой рассказал о проблемных аспектах приватизации стратегически важных объектов
15:08 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020
14:59 ВСУ необходимо вернуть на прежние позиции в районах разведения сил на Донбассе, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
14:53 Рынок труда: Стало известно, как в Украине будут ловить и наказывать "рабовладельцев"
14:40 Испортила день рождения Кейт намеренно: сестра Меган Маркл дала скандальное интервью
14:18 В Кремле поняли, что проиграли 4-ю мировую войну, - Пионтковский
14:00 Обострение на Донбассе как информационно-психологическая операция Кремля, - "Злой одессит"
14:00 Hyundai полностью раскрыла внешность нового хэтчбека i20
13:40 Samsung в Южной Корее будет самостоятельно доставлять свои смартфоны пользователям для тестирования
Все новости »

Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, — Михаил Радуцкий (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий в кулуарах Верховной Рады прокомментировал готовность Украины к возможной эпидемии китайского коронавируса Covid19, а также рассказал почему Минздрав держит в секрете место обсервации для эвакуированных граждан из Китая.

Михаил Радуцкий убеждён, что Украина готова к возможной вспышке коронавируса Covid19, но говорить о стопроцентной готовности пока рано, поскольку на сегодняшний день данный вид вирус до конца не изучен, как и способы его передачи и распространения. , информирует enovosty.com/news.

Нардеп привёл в пример США, обратив внимание на то, что одна из сильнейших экономик мира с высоким уровнем медицины и все меры предосторожности, не смогла предотвратить попадание этого вируса на свою территорию.

Михаил Радуцкий добавил, что несмотря на то что вирус плохо изучен, уже есть позитивные тенденции в его лечении.

Читайте: «Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО)

Так, по словам нардепа, большое количество вылечившихся от вируса свидетельствует о наметившемся прогрессе в борьбе с этим недугом. Кроме того, по словам Радуцкого, на круизном лайнере Diamond Princess один из заболевших на коронавирус украинцев уже выздоровел и готовится к выписке из больницы.

Радуцкий также заверил, что в случае распространения вируса в Украине, правительство готово ко всем необходимым мерам. Уже сейчас готово порядка 5 тысяч мест в медицинских учреждениях, где находятся инфекционные боксы с отдельной подачей воздуха, квалифицированный медицинский персонал и все необходимые средства защиты.

Нардеп выразил уверенность, что в случае объявления карантина в стране, Нацгвардия обеспечит надлежащий порядок и безопасность.

Читайте: Гражданам Китая запретили въезд в Россию

Радуцкий упомянул и об эвакуации из Уханя украинских и зарубежных граждан, выразив уверенность в том, что все необходимые меры безопасности, как для украинцев, находящихся в стране, так и для эвакуированных граждан, предприняты в полной мере.

Вместе с тем Радуцкий отказался назвать место их обсервации, опасаясь митингов и протестов со стороны местных громад, сообщив только, что место обсервации будет на территории Украины, не конкретизируя область или населённый пункт.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 85

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Все статьи


Читайте также

Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)
 Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Ситуація переломилася. Що важливо знати українцям про коронавіруси 19 лютого
 Ситуация переломилась. Что важно знать украинцам о коронавирусе 19 февраля
«Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО)

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Вертолет AgustaWestland AW101 (Великобритания-Италия)
Система противоракетной обороны «Шарви́т ксами́м» (Израиль)
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2»
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться (6924)

Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО) (5396)

Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников (4761)

Вслед за Гарри и Меган: принц Уильям и Кейт Миддлтон ошарашили общественность своим решением (4337)

Альф в студии ICTV: Авакова и Ко в студии "Свободы слова" высмеяли украинцы (3967)

Итальянские журналисты провели независимое расследование по делу осужденного нацгвардейца Виталия Маркива (3680)

Паразиты в Раде: появилась забавная фотожаба на депутатов ВР (3498)

Самые важные слова об Украине на Мюнхенской конференции произнесла президент Эстонии (2896)

В Сеть попала невероятная "драка" кенгуру и велосипедиста в Австралии (ВИДЕО) (2503)

Известный ученый рассказал, что ждет человечество (2202)

Персоны

Виктор
КАРАЧУН
Вячеслав
КИРИЛЕНКО
Андрей
ПАРУБИЙ
Вадим
ПРИСТАЙКО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников (4784)

В Кремле поняли, что проиграли 4-ю мировую войну, - Пионтковский (3942)

Испортила день рождения Кейт намеренно: сестра Меган Маркл дала скандальное интервью (3086)

«ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО) (2070)

«Мы точно не знаем, как это началось и кто именно наступал»: Арахамия о боях на Донбассе (ВИДЕО) (1731)

"Будет военная эскалация": Эксперт предупредил о новом наступлении России (1493)

Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters (1393)

У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины (1086)

В случае выплаты 50 млрд долларов по решению суда в Гааге «рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом» - эксперт (1078)

«Слишком дорогая цена»: Платить жизнями наших воинов за диалог с агрессором нельзя, - Сергей Рахманин (ВИДЕО) (1063)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (7526)

В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться (6926)

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана? (6760)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 