«Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Ухани (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » «Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Ухани (ВИДЕО) «Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Ухани (ВИДЕО)

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая этой ночью в аэропорту Борисполь в предверии отправки рейса в Ухань за украинскими гражданами, провела короткий брифинг, на котом рассказала об основных этапах и деталях эвакуации.

Министр обратила внимание, что на борт судна поднимутся только здоровые граждане, у которых на тот момент не будет никаких симптомов недомогания. Те, у кого будут выявлены недомогания, вынуждены будут остаться в китайской провинции Ухань, центре вспышки коронавируса и там проходить соответсвующее лечение, согласно международных норм и правил предусмотренных в подобных ситуациях. , информирует enovosty.com/news.

В МОЗ не огласили место обсервации для эвакуируемых украинцев, при этом уточнив, что в зависимости от количества людей, которые поднимутся на борт, впоследствии будет выбрано одно из трёх заранее подготовленных мест для проведения карантинных мер.

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В свою очередь, Александр Мацьков заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья, заверил граждан, что по прилету в Украину самолёт авиакомпании SKY Up, который совершит данный рейс, пройдёт тщательную дезинфекцию и уже через два дня будет готов к дальнейшей эксплуатации.

В завершении брифинга Зоряна Скалецкая призвала украинцев не паниковать, заверив, что Минздрав и соотвествующие службы полностью готовы к предстоящей эвакуации, а также к дальнейшей обсервации украинских и зарубежных граждан, которых эвакуируют из Китая.