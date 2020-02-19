Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций

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Тимофей Милованов сообщил, что Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций

Министр развития экономики и торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что жители сел должны иметь достойные зарплаты и высокие условия жизни. И поэтому правительство планирует до 2024 года инвестировать в села около 10 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что министерство планирует создать 200 тысяч новых рабочих мест, увеличить количество фермерских хозяйств и усилить эффективность малого и среднего бизнеса.

Развитие сельскогохозяйственного производства должно способствовать увеличению благополучия сельских жителей. Сегодня уже разработан комплекс законопроектов, которые должны стимулировать развитие аграрной отрасли.

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Тимофей Милованов сообщил, что на удешевление кредитов для фермеров выделяется 4 млрд грн, а на создание Фонда частичного гарантировани — 240 млн грн. Также планируется создание Фонда развития сельских территорий