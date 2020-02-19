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Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций

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Тимофей Милованов сообщил, что Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций

Министр развития экономики и торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что жители сел должны иметь достойные зарплаты и высокие условия жизни. И поэтому правительство планирует до 2024 года инвестировать в села около 10 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что министерство планирует создать 200 тысяч новых рабочих мест, увеличить количество фермерских хозяйств и усилить эффективность малого и среднего бизнеса.

Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций

Развитие сельскогохозяйственного производства должно способствовать увеличению благополучия сельских жителей. Сегодня уже разработан комплекс законопроектов, которые должны стимулировать развитие аграрной отрасли.

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Тимофей Милованов сообщил, что на удешевление кредитов для фермеров выделяется 4 млрд грн, а на создание Фонда частичного гарантировани — 240 млн грн. Также планируется создание Фонда развития сельских территорий


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 27

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