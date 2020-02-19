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Контрразведчики СБУ задержали агента луганских террористов

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрразведчики СБУ задержали агента луганских террористов
 
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Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемой «МГБ ЛНР», информирует enovosty.com/news.

Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещениях подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции. Информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск.

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция по задержанию подозреваемого проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 279

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