Контрразведчики СБУ задержали агента луганских террористов

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Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемой «МГБ ЛНР», информирует enovosty.com/news.

Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещениях подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции. Информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск.

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция по задержанию подозреваемого проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.