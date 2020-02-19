Конституционный суд Украины признал незаконной ликвидацию Верховного суда в 2016 году, — Reuters
Конституционный суд признал незаконными действия украинских законодателей в 2016 году
Конституционный суд Украины признал незаконными действия украинских законодателей в части ликвидации Верховного суда Украины. Об этом сообщает Наталья Зинец в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Конституционный суд решил, что украинские парламентарии превысили свои полномочия, когда проголосовали за ликвидацию старого Верховного суда страны в 2016 году в рамках проведения судебной реформы.
Кроме того, суд признал неконституционным проведение конкурса на должности судей Верховного суда
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По мнению экспертов, это решение может повлиять на реформу президента Украины Владимира Зеленского, которая теперь противоречит Конституции И теперь в стране нужно проводить новую судебную реформу