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Земля вошла в коридор затмений, — астрологи

Главная » Последние новости » Новости общества » Земля вошла в коридор затмений, - астрологи
 
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С 6 по 21 января проходит коридор затмений. В этот период Солнце и Луна особенно сильно влияют на самочувствие и поведение человека.

Астрологи напоминают, что 6 января произошло частичное Солнечное затмение, а 21-го пройдет Лунное. Период между ними именуется коридором затмений, информирует enovosty.com/news.

Данный период времени считается судьбоносным. Закроется коридор затмений 21 января в 7:12 по киевскому времени.

По мнению астрологов, до 21 января человек может столкнуться с определенными проблемами, которые он игнорировал на протяжении длительного времени. Специалист Наталья Анисимова на своей странице в Instagram отметила, что, если в период коридора затмений у вас появилась какая-нибудь серьёзная проблема, это значит, что вы ее игнорировали очень долгое время, однако ее все же необходимо решить.

Добавим, что в период затмений не следует совершать необдуманных поступков и желать кому-либо зла. Именно в такие дни все сказанные и несказанные слова дают зеркальный эффект и обращаются против самого себя.

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Не нужно в «коридор затмений» и сильно углубляться в свой внутренний мир. Самокопание может спровоцировать депрессию и появление новых комплексов. Рекомендуется этот астрологический период провести в гармонии с собой.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 76

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