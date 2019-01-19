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В Украине сегодня вступил в силу закон против школьного буллинга

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине сегодня вступил в силу закон против школьного буллинга
 
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С 19-го января украинские ученики смогут рассчитывать на государственную защиту в случае проявления против них агрессивных действий или насилия в учебном учреждении.

Сегодня в Украине обрел силу закон, цель которого – обезопасить людей от буллинга. Теперь за какие-либо проявления насилия в школах (как физические действия, так и моральное запугивание) предусмотрено наказание, информирует enovosty.com/news.

Этот закон был опубликован в издании «Голос Украины» Верховной Рады вчера, 18 января. Отметим, что за законопроект, касающийся буллинга, свои голоса отдали 228 народных избранников.

Новая украинская норма вводит в обиход термин «буллинг». Оно означает любые формы морального или физического насилия, агрессивных действий или другого поведения, которые совершаются с целью запугивания, подавления или подчинения человека.

Отныне за школьную травлю виновников ожидают штрафы. За однократное совершение противоправных действий придется заплатить 340-850 гривен. Если преступником является несовершеннолетний ученик — за него будут платить его родители или ближайшие родственники.

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Повторный буллинг провоцирует уже другие штрафы: 1700 – 3400 гривен. Наказывать также будут и учителей, которые прикрывают факт буллинга в своей школе или своем классе. Педагогов могут оштрафовать на сумму 850 – 1700 гривен.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 424

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