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В Сети появились новые карикатуры как Путин встретил «борт из Берлина»

Главная » Последние новости » Новости общества » В Сети появились новые карикатуры как Путин встретил "борт из Берлина"
 
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17 января из Берлина в Москву вернулся главный оппозиционер Кремля Алексей Навальный. Художник-карикатурист Сергей Елкин создал несколько метких карикатур.

Возвращение Навального и его последующий арест стали ТОП-темой мировых СМИ. В частности, интересно посмотреть на ситуацию через призму творчества известного российского художника Сергея Елкина. Он посвятил теме сразу несколько ярких карикатур:, информирует enovosty.com/news.

«Был берлинский пациент стал химкинский арестант» (Навальный находится в СИЗО в Химках, район Москвы)

«Борт из Берлина? С вами говорит диспетчерская вышка» — подписал Елкин карикатуру.

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Напомним, ранее «Экономические новости» рассказывали о том, как на арест Навального отреагировали политики , правозащитные организации и мировые СМИ.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 3629

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