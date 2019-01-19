Ученые нашли еще одного предка человека

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Исследовательская группа с помощью искусственного интеллекта установила, что у человека есть еще один предок-примат.

Международная научная группа, в которую вошли ученые из Германии, Финляндии и Испании, установили, что несколько десятков тысяч лет назад на планете жили неизвестные пока нам человекоподобные приматы, информирует enovosty.com/news.

По мнению ученых, они часто скрещивались с известными науке предками человека. К такому выводу исследователи пришли после детального анализа генома вышедших из азиатского региона людей.

С помощью искусственного интеллекта и компьютерного моделирования была построена структура ДНК этого неизвестного предка. Оказалось, что примат был результатом скрещивания неандертальцев и денисовских людей. Вымерший примат часто спаривался на территории Азиии с людьми, вышедшими с Африки.

Ученые очень рады своему открытию. Благодаря ему удалось частично объяснить и происхождение останков, обнаруженных летом 2018-го года в Денисовой пещере. Отметим, что тогда археологи раскопали неизвестного примата. Позже им удалось установить, что его мать была неандертальцем, а отец принадлежал к подвиду «денисовский человек». Уже сейчас понятно, что межвидовое скрещивание – было очень распространенным явлением у древних предков людей.

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Группа ученых намерена исследовать неизвестного человеческого предка и дальше.