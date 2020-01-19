Сегодня православные отмечают Крещение Господне: история и традиции праздника

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19 января православные отмечают один из важнейших праздников – Крещение Господне.

Церковь сегодня празднует Крещение. Данная дата считается одной из самых важных в церковном календаре. Этот день связан с крещением Иисуса Иоанном Крестителем (его еще называют Иоаном Предтечей) в водах реки Иордан, информирует enovosty.com/news.

Известно, что Иисус решил окрестится в возрасте 30 лет. Данный поступок рассматривается как первое масштабное событие его служения людям.

В народе Крещение еще именуют Богоявлением. Согласно преданиям, прямо во время омовения Иисуса с неба сошел Святой дух в виде голубя. Птица назвала Христа Сыном Божьим.

Добавим, что праздновать Крещение Господне принялись еще при жизни апостолов.

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Традиционно 19 января главным символом является вода. Именно она – часть большинства традиций и ритуалов. Христиане верят, что сегодня она особенно исцеляющая. Именно поэтому во всех церквях сегодня святят воду.

Существует и традиция купания 19 января, несмотря на любую погоду. Прежде всего, священнослужители призывают совершать ритуал только по причине искренней веры. Обряд обязательно должен сопровождаться молитвой.