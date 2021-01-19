СБУ блокировала мощную контрабанду кокаина (ВИДЕО)

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СБУ блокировала мощную контрабанду кокаина, которую провозил иностранец под видом туриста

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 500 граммов кокаина. Партию «товара» вез иностранец для сбыта на территории нашего государства под видом туриста. Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в Международном аэропорту «Борисполь», информирует enovosty.com/news.

Наркотик находился в закрытой консервной банке. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество — кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка составляет более 2,1 млн гривен. Сейчас наркокурьер задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся следственные действия для установления дополнительных обстоятельств совершенного преступления. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились оперативным и следственными подразделениями СБУ совместно с группой контроля аэропорта «Борисполь», Государственной таможенной службой Украины и Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

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