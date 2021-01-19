Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера

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В Одессе киберполиция блокировала деятельность опасного хакера

В Одессе полицейские блокировали деятельность 21-летнего хакера. Парню объявлено подозрение в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации. Ему грозит до двух лет лишения свободы, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следователями отдела полиции № 2 Одесского районного управления № 1 установили, что местный житель с помощью вредоносного программного обеспечения, минуя антивирусные программы, похищал логины и пароли от почтовых ящиков разных почтовых ресурсов. Также одессит создал и администрировал хакерский ресурс для распространения похищенной конфиденциальной информации и предоставлял возможность другим лицам публиковать объявления по продаже вредоносного программного обеспечения и баз данных с конфиденциальной информацией.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности. Парню уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до двух лет. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Одесская местная прокуратура №3.