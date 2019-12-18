В Ровно полицейские обнаружили тайный склад оружия и боеприпасов
В Ровно полицейские обнаружили тайный склад оружия и боеприпасов. Полицейские также нашли черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.
В Ровно полицейские изъяли более 10 200 единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.
Следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и эксперты провели обыск в гараже злоумышленника, откуда изъяли оружие и боеприпасы. Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.
Фигуранта подозревают в покушении на убийство судьи, поджоге автомобиля и хранении оружия. Продолжается расследование.
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