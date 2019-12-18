В Ровно полицейские обнаружили тайный склад оружия и боеприпасов

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В Ровно полицейские обнаружили тайный склад оружия и боеприпасов. Полицейские также нашли черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.

В Ровно полицейские изъяли более 10 200 единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

Следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и эксперты провели обыск в гараже злоумышленника, откуда изъяли оружие и боеприпасы. Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.

Фигуранта подозревают в покушении на убийство судьи, поджоге автомобиля и хранении оружия. Продолжается расследование.

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