В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)

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Китайцы решили развенчать все стереотипы об общественных туалетах. В городе Чунцин построили роскошную люксовую уборную.

В обществе бытует мнение, что туалеты, расположенные в людных местах, должны быть неприметными и неудобными. Китайцы же решили превратить эти объекты инфраструктуры в достопримечательности, информирует enovosty.com/news.

В китайском городе Чунцин возвели роскошный общественный туалет. Дизайнеры решили кардинально изменить подход к строительству уборной и сделали ее «пятизвездочной».

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Площадь данного туалета составляет более 150 квадратных метров. При строительстве были использованы лишь качественные и натуральные материалы. К примеру, полы уборной выполнены из мрамора, а все двери изготовлены из дерева и покрыты высококачественным лаком. Шикарный дизайн дополняется климат-контролем. 24 часа в сутки 7 дней в неделю в китайском пятизвездочном туалете тепло – температура воздуха составляет 26 градусов.

Оригинальным дизайнерским решением стала одна из стен постройки. Разработчики выполнили ее полностью из стекла. Таким образом, из мужской части туалета открывается чудесная панорама. Посетители писсуаров могут любоваться красотами расположенного поблизости парка. Отметим, что стекло имеет специальное напыление: изнутри оно прозрачное, а с внешней стороны – зеркальное.

Кроме эстетической функции, стеклянная стена позволяет экономить электричество. Благодаря ей в туалет поступает большое количестве солнечного света.