РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

18.12.2018 г.
16:30В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)
13:37«Укрзалізниця» рассказала о рекордах нового Kyiv Boryspil Express
12:55Болезненная новость для Московской патриархии: Официальный Ватикан признал Православную церковь Украины
17.12.2018 г.
19:30В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной
14:35Мы разорвали мощнейшую цепь привязанности к Москве - эксперт рассказал о роли Патриарха Филарета
14:05Когда и сколько выходных дней на Новый год 2019 будет в Украине
16.12.2018 г.
17:59Нелегитимный 2.0: Глава УПЦ Московского патриархата утратил титул митрополита Киевского
Все новости общества

Аналитика

17.12.20181495

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
В США сделали важное заявление о поставках оружия в Украину, Евросоюз намерен продлить санкции против России, а прихожане собора УПЦ МП в Виннице перешли ...
17.12.2018507

Синдром уходящей Меркель

Синдром уходящей Меркель
Германия переживает, если так можно выразиться, «синдром уходящей Меркель», несомненно, являющейся одной из самых серьезных и влиятельных политических ...
17.12.2018276

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Несмотря на то, что за последние годы для борьбы с коррупцией в Украине были созданы различные специализированные структуры: Нацагентство по борьбе с ...

Последние новости

18.12.2018 г.
17:26 В автомобилях Hyundai ключи заменят отпечатком пальца
16:51 The Washington Post: Российские "фермы троллей" все еще распространяют дезинформацию
16:30 В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)
15:53 В России "неугодных" верующих обвиняют в экстремизме и сажают в тюрьму
15:42 Насиров: Главный мытарь – непопулярная должность
15:36 The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)
15:11 Британский разведчик HMS Echo взял курс на Одессу, - Злой Одессит
15:10 «Сложная герцогиня»: Меган Маркл хотят изгнать из королевской семьи за неподобающее поведение
15:01 В День святого Николая в Киеве торжественно откроют главную елку Украины: программа
14:45 Американский актер назвал Дональда Трампа "проклятием за грехи американцев"
14:30 Олег Винник продолжает бить рекорды популярности в Украине
14:21 Неожиданно: ложка земли в дeнь выводит жир из opгaнизмa
14:15 Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин
14:05 Балканские страны замерзают: три человека погибли от холода в Сербии
13:56 Киевлян предупреждают о "снежном апокалипсисе" на этой неделе
13:48 LG будет выпускать гибкие дисплеи, которые можно скручивать в трубочку
13:38 Украина своими яйцами завалит страну экономического чуда
13:37 «Укрзалізниця» рассказала о рекордах нового Kyiv Boryspil Express
13:28 "Активизация гонки вооружений": Американская разведка опубликовала пугающий прогноз на 2019 год
13:19 Ученые назвали продукт, который защищает от болезней сердца, рака и старческого слабоумия
13:13 Ёлкин в остроумной карикатуре высмеял возможное объединение России и Беларуси
13:01 Когда украинцы получат сразу две пенсии?
12:55 Болезненная новость для Московской патриархии: Официальный Ватикан признал Православную церковь Украины
12:50 Стало известно, как депутаты прогуливают заседания ВР
12:46 Гонка вооружений набирает силу: США работают над усовершенствованием ядерной бомбы
12:38 Спрос на электрический седан Porsche Taycan растет с каждым днем
12:26 Голые сингулярности: найден способ создать машину времени
11:51 "Я буду самым ярым лоббистом": Гройсман рассказал о главных приоритетах для Украины
11:49 В Украине хотят запретить диких животных в цирках
11:30 Как охлаждает "Пламя": В ООС показали мощное оружие украинских военных в действии (ВИДЕО)
11:29 Энергетическое сообщество Украины просит парламент принять законопроект о «зеленых аукционах»
11:17 Держат слово: В Черное море срочно прибыл корабль НАТО (ФОТО)
11:14 В МИД рассказали о мощном орудии для деоккупации Крыма
10:53 В России Путину добавили полномочий
10:40 РФ пророчат откат в нищету и СССР
09:59 Эксперт: Россия — почти колония Китая
09:45 "Это структура КГБистского направления": Генерал вспомнил о знаковых словах Патриарха Кирилла
09:31 Япония переоборудует часть кораблей в авианосцы
09:19 "Победа не только для Украины": Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Что это значит?
09:07 "Заложники бедности": Названы лучшие места для покупок перед праздниками
09:04 Украина идет в НАТО и ЕС: Утренние новости Пономаря
09:01 Украинцы опять нанесли удар по боевикам
08:58 Россиян ждет подорожание продуктов
08:47 У Путина вынесли «ДНР-ЛНР» приговор
17.12.2018 г.
22:30 В общественных местах столицы рассыпали отраву
22:00 В Украине запретили известное лекарство от язвы
21:20 Ученые рассказали о продукте, который сокращает риск развития рака на 62 %
20:51 Кабмин планирует урезать оклады глав государственных предприятий
20:41 Госэнергоэффективности советует как можно сэкономить на тепле до 50%
20:36 ВСУ: Подразделения кибербезопасности перешли на боевой режим работы
20:30 В янтаре обнаружили перья птиц, живших 100 млн лет назад
20:25 The New York Times: Россия медленно "душит" украинский порт
20:17 Россия развернула ракетные комплексы и береговые батареи для оккупации Азовского моря
20:00 В Киеве начал курсировать первый в Украине электробус (ФОТО)
19:41 Для увеличения энергоэффективности важно иметь приборный учёт потребляемых ресурсов, - Игорь Черкашин
19:30 В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной
19:06 Задержание Насирова было постановкой, - эксперт
18:45 Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
17:57 Присоединение Беларуси к России: Путин готовит для Лукашенко длительную осаду
17:04 В Вашингтоне обсудили введение в Украине рынка электроэнергии и отмену формулы "Роттердам+"
Все новости »

В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китайцы решили развенчать все стереотипы об общественных туалетах. В городе Чунцин построили роскошную люксовую уборную.

В обществе бытует мнение, что туалеты, расположенные в людных местах, должны быть неприметными и неудобными. Китайцы же решили превратить эти объекты инфраструктуры в достопримечательности, информирует enovosty.com/news.

В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)

В китайском городе Чунцин возвели роскошный общественный туалет. Дизайнеры решили кардинально изменить подход к строительству уборной и сделали ее «пятизвездочной».

В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)

Читайте: Стало известно, чем закончится сражение Трампа против Китая

Площадь данного туалета составляет более 150 квадратных метров. При строительстве были использованы лишь качественные и натуральные материалы. К примеру, полы уборной выполнены из мрамора, а все двери изготовлены из дерева и покрыты высококачественным лаком. Шикарный дизайн дополняется климат-контролем. 24 часа в сутки 7 дней в неделю в китайском пятизвездочном туалете тепло – температура воздуха составляет 26 градусов.

В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)

Оригинальным дизайнерским решением стала одна из стен постройки. Разработчики выполнили ее полностью из стекла. Таким образом, из мужской части туалета открывается чудесная панорама. Посетители писсуаров могут любоваться красотами расположенного поблизости парка. Отметим, что стекло имеет специальное напыление: изнутри оно прозрачное, а с внешней стороны – зеркальное.

В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)

Кроме эстетической функции, стеклянная стена позволяет экономить электричество. Благодаря ей в туалет поступает большое количестве солнечного света.

В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2032

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Итоги дня: Удар по России, письма Кирилла и позиция Трампа по украинским морякам
Итоги дня: Решительная помощь НАТО, начало конца Трампа и большие проблемы «Северного потока-2»
Итоги дня: Важные решения США по Украине, хитрость «евробляхеров» и снежный плен
Итоги дня: Усиление украинского флота, возвращение Насирова и деньги от ЕС
Итоги дня: Наказание за псевдовыборы, запах России в Париже и окончательный разрыв дружбы с РФ
Итоги дня: Серьезная военная помощь для Украины, упрямство УПЦ МП и конец эпохи Меркель
Все статьи


Читайте также

Стало известно, чем закончится сражение Трампа против Китая
 Boeing показал первый самолет, собранный на новом китайском заводе
Торговая война: США перенесли введение новых пошлин на китайские товары
 В Китае нашли древний город под водой
Конец войне: Китай договорился с США о пошлинах
 Торговая война: Япония поддержала США в борьбе с Китаем
Китай отправил на невидимую сторону Луны зонд с картошкой
 Эксперт: Россия - подопытный кролик Китая

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Rapier FSC (Великобритания)
Боевой модуль «Сармат»
Боевая машина пехоты БМП-1У «Шквал»
Самолет Ан-38Д
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Евстратий Зоря рассказал, как правильно называть новосозданную церковь (6798)

В Украине создана Автокефальная Поместная Православная Церковь (4499)

Нелегитимный 2.0: Глава УПЦ Московского патриархата утратил титул митрополита Киевского (3679)

Украинцев обязали проводить обязательную регистрацию мобильных телефонов (3361)

Телепроект «Караоке на Майдане» после 20 лет в эфире прекращает существование (2810)

Украинский исполнитель удивил публику новой интерпретацией "Щедрика" (ВИДЕО) (2307)

В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО) (1828)

Патриарх Кирилл пожаловался на Украину генсекретарю ООН, президенту Франции и канцлеру Германии (1777)

Вселенский Патриарх Варфоломей благословил новоизбранного Предстоятеля Поместной Церкви Украины (1421)

В Библии найдены доказательства общения людей с инопланетянами (1341)

Персоны

Арсен
АВАКОВ
Павел
ШЕРЕМЕТА
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Оксана
СЫРОЕД
Все персоны    >>

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы



bigmir)net TOP 100

 