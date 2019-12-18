В 2020 году планируется ввести электронные ученические и студенческие билеты

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Алексей Гончарук сообщил, что в 2020 году планируется ввести электронные ученические и студенческие билеты

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует запустить ученические и студенческие Е-билеты с сентября 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Воспользоваться Е-билетами можно будет в мобильном приложении «Дія», которое с понедельника, 16 декабря, заработает в тестовом режиме. Е-билет будет подтверждением статуса ученика/студента та его прав на льготы.

Гончарук сообщил, что бумажные документы также продолжат действовать.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что сейчас министерство работает над различными дополнительными функциями к электронному документу