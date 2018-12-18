Ученые нашли в Индонезии огромную пирамиду

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Группа археологов из Индонезии утверждает, что гора Гунунг Паданг является пирамидой. Ученые считают, что сооружение свидетельствует о существовании древней умной культуры Юго-Восточной Азии.

Исследователи из Индонезии пришли к выводу, что гора Гунунг Паданг – штучно созданная. По их мнению, она является пирамидой, имеющей 400 этажей, информирует enovosty.com/news.

Гунунг Паданг состоит из разных больших камней прямоугольной формы. Сама гора располагается на 95-метровой возвышенности.

Археологи провели исследование и считают, что она была штучно создана древними людьми, а не природой, как считалось ранее. Ученые провели предварительный радиоуглеродный анализ и установили, что третий слой был построен 3,5 тыс лет назад, второй – 8 тыс лет назад, а первый – 9,5-28 тыс лет назад. Сейчас они планируют организовать повторное исследование. Если результаты окажутся такими же, то будут свидетельствовать о том, что на территории Юго-Восточной Азии жила умная древняя цивилизация.

На данный момент у этой гипотезы нашлось немало противников. Большинство ученых считают, что Гунунг Паданг – уникальное природное явление, а то, что индонезийские археологи считают рукотворным, является обычным геологическим образованием.

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