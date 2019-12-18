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СБУ блокировала очередную попытку спецслужб РФ дестабилизировать обстановку на востоке Украины

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Служба безопасности Украины блокировала очередную попытку спецслужб РФ дестабилизировать обстановку на востоке нашего государства

Служба безопасности Украины блокировала очередную попытку спецслужб РФ дестабилизировать обстановку на востоке нашего государства через деятельность транснациональных организованных группировок. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Сотрудники СБУ установили, что гражданин одной из стран Южного Кавказа, ранее объявленный в Украине в розыск, под другим именем прибыл в Луганскую область. Там злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона. Через противоправную деятельность иностранец планировал создать механизм влияния на местные органы государственной власти.

Действиями преступника руководил человек, связанный со спецслужбами РФ. Во время обысков по месту временного проживания злоумышленника, правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 179

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