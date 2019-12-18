Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству

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Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство открыло Офис противодействия рейдерству, главной целью которого является защита права собственности украинцев , информирует enovosty.com/news.

Гончарук сообщил, что это является маленьким административным судом. И каждый украинец, чьи права нарушены, может обратиться за помощью.

Премьер-министр подчеркнул, что Минюст провел чрезвычайно важную работу, о Офис противодействия рейдерству будет реагировать мгновенно на возникшие угрозы

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Гончарук сказал, что в Украине сегодня системное рейдерство уже прекратилось, а 368 регистраторам с «нечистой» репутацией заблокирована возможность доступа к реестрам.