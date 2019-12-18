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Из Украины за десять лет эмигрировали 4 миллиона человек, — Дубилет

Главная » Последние новости » Новости общества » Из Украины за десять лет эмигрировали 4 миллиона человек, - Дубилет
 
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Дмитрий Дубилет сообщил, с 2010 года за границу эмигрировали 4 млн украинцев.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что с 2010 года за границу эмигрировали около 4 млн украинцев, информирует enovosty.com/news.

Дубилет опубликовал данные по миграции с 2010 года и подчеркнул, что в Украине миграция носит циклический характер. К сожалению, можно увидеть один постоянный тренд — вверх.

Из Украины за десять лет эмигрировали 4 миллиона человек, — Дубилет

К сожалению, безвизовый режим не оказал влияния на суммарные цифры миграции и общее сальдо. По мнению министра, люди стали меньше ездить в РФ и больше — в европейские страны.

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Дубилет подчеркнул, что необходимо приложить все возможные усилия для ускорения роста экономики и уменьшения количества украинцев, выезжающих за границу


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 166

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