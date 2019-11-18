В Украине хотят легализовать криптовалюту: подробности

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о легализации криптовалют

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации сообщили, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами», информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что проект закона подготовлен блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования и сотрудниками Министерства цифровой трансформации.

В законопроекте представлены определения таких терминов, как «операция с криптоактивами», «виртуальный актив», «распределенный реестр», «криптоактив», «токен» и «токен-актив». В законопроекте представлены особенности налогообложения. В министерстве считают, что принятие закона позволит создать условия для эффективного функционирования рынка виртуальных активов согласно законодательству Украины.

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