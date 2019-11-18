В Сирии совершили атаку на российский бронетранспортер

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Курдские граждане на севере Сирии забросали бутылками с зажигательной смесью российский бронетранспортер

В Сирии местные жители забросали бутылками с зажигательной смесью бронетранспортер РФ, который осуществлял патрулирование в рамках программы сотрудничества с Турцией. Об этом сообщает журналист Джулиан Репке, информирует enovosty.com/news.

Репке отметил, что «РФ считает себя посредником между сторонами военного конфликта в Сирии. Местное население воспринимает россиян иначе»

Ранее сообщалось, что Турция и Россия осуществляли совместное патрулирование в Сирии в рамках миротворческого соглашения, которое остановило военное наступление Турции на сирийские территории, где проживают курды.