В Сирии совершили атаку на российский бронетранспортер
Курдские граждане на севере Сирии забросали бутылками с зажигательной смесью российский бронетранспортер
В Сирии местные жители забросали бутылками с зажигательной смесью бронетранспортер РФ, который осуществлял патрулирование в рамках программы сотрудничества с Турцией. Об этом сообщает журналист Джулиан Репке, информирует enovosty.com/news.
Репке отметил, что «РФ считает себя посредником между сторонами военного конфликта в Сирии. Местное население воспринимает россиян иначе»
#Russland sieht sich als Friedensmacht und Vermittler zwischen den Fronten in (Nord-)#Syrien.
Die lokale kurdische Bevölkerung sieht das offenbar anders.
Fotos von heute.
Cc @dielinke @AfD #PutinImKrieg pic.twitter.com/shRcesodAX
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 18 ноября 2019 г.
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Ранее сообщалось, что Турция и Россия осуществляли совместное патрулирование в Сирии в рамках миротворческого соглашения, которое остановило военное наступление Турции на сирийские территории, где проживают курды.