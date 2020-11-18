Украинские бронетранспортеры были замечены на съемочной площадке нового фильма Netflix

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Украинские бронетранспортеры Varta были замечены на съемочной площадке нового фильма Netflix

Два бронетранспортера Varta были замечены на съемочной площадке комедии-боевика «Последний наемник», где главную роль играет Жан-Клод Ван Дамм. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Во французском фильме звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм играет загадочного бывшего агента секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию.

Бронетранспортер Varta — это новый бронетранспортер, разработанный компанией «Украинская броня».

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Как отмечает компания, в базовой модели Varta используется V-образный корпус, установленный на шасси грузового автомобиля МАЗ. Корпус оборудован противоминными сиденьями, обеспечивающими защиту экипажа.