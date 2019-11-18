СБУ блокировала нелегальную добычу угля в промышленных масштабах

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СБУ блокировала нелегальную добычу угля в промышленных масштабах

СБУ блокировала в Донецкой области нелегальную добычу угля в промышленных масштабах, что нанесло государству ущерб более чем 8 000 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Шестеро жителей Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево организовали противоправную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты «Горняк». Добыча угля на подпольном предприятии, где работало более 30 горняков, происходило круглосуточно в две смены без соблюдения правил безопасности.

Для легализации добытого угля дельцы использовали поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции. За полгода функционирования нелегального бизнеса злоумышленники успели добыть почти 2,5 тысячи тонны угля.

Убытки государства составили более 8 000 000 гривен.

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Согласно мнению экспертов, незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастает опасность оползней и протекания подземных вод. Это несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.