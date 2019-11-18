Reuters: В Грузии полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста

В понедельник, 18 ноября, полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов возле парламента Грузии. Несколько человек были арестованы. Об этом сообщает Маргарита Антидзе в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Грузии около 20 000 человек собрались в центре Тбилиси, чтобы выразить протест против правительства и потребовать досрочных парламентских выборов.

Протест начался через несколько дней после того, как парламент страны не смог провести запланированную избирательную реформу

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Вскоре к месту акции протеста были направлены сотни полицейских, которые дали демонстрантам 30 минут, чтобы те прекратили акцию протеста. Потом начали использовать водяную пушку и слезоточивый газ.