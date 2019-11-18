Честный ФЛП от новых законов только выиграет, — Маркарова

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Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что честный ФЛП от новых законов только выиграет

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что новые законодательные нормы относительно ФЛП введены не для пополнения доходной части госбюджета, информирует enovosty.com/news.

Маркарова отметила, что честный малый бизнес от новых норм только выиграет, а проиграют те владельцы, которые уклоняются от легального трудоустройства сотрудников. Министр финансов также напомнила, что для ФЛП ставки единого налога не изменились, лимиты прибыли не уменьшились, а во второй группе ФЛП, даже наоборот, выросли до 2,5 млн грн.

Единственным новшеством является введение регистраторов расчетных операций. Маркарова подчеркнула, что это будут не кассовые аппараты, а программы в смартфоне. Эти программы предпринимателю надо будет только скачать на свой телефон.