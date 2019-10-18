Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для противодействия киберугрозам

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Во время второго международного форума «Кибербезопасность. Защити свой бизнес» обсуждались вопросы усиления сотрудничества украинских правоохранительных органов с бизнесом

Украинские правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для эффективного противодействия киберугрозам. Об этом шла речь во время второго международного форума «Кибербезопасность. Защити свой бизнес», в котором приняли участие секретарь СНБО, представители Службы безопасности Украины, киберполиции, Госспецсвязи и частного сектора экономики, информирует enovosty.com/news.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, обсуждая вопрос кибербезопасности, невозможно разделять вопросы государственной безопасности и безопасности «бизнеса». Ведь, поднимая вопрос кибербезопасности, мы говорим о безопасности не только частного сектора страны, а вообще о безопасности государства.

Во время заседания начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Николай Кулешов отметил, что начиная с 2014 года Украину постоянно атакует киберразведка РФ. Украине крайне необходимо объединять частный и государственный секторы в противодействии возможным кибератакам, особенно сейчас в условиях гибридной войны.

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Сотрудники ДКИБ СБУ продолжают системную работа по развитию действующей интерактивной базы данных о киберинцидентах MISP-UA, которая позволяет анализировать образцы вредоносного программного обеспечения, прогнозировать возможные цели кибератак и предоставлять решения по их локализации. Также организовано обмен данными с основными объектами критической инфраструктуры, стратегически важные для экономики и безопасности государства.

«Сегодня для нас важно именно взаимодействие и обмен информацией с частным сектором. Мы имеем достаточно квалифицированных специалистов и криминалистического оборудования для своевременного реагирования на киберугрозы и противодействия им», — подчеркнул Николай Кулешов.