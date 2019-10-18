Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для противодействия киберугрозам

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Лучшие фотограф дикой природы 2019

Все фото »

Новости общества

18.10.2019 г.
21:24Россия готовится к широкомасштабной агрессии, - Таран
19:27Сеть покорил пес, который сам открывает холодильник и приносит пиво хозяину (ВИДЕО)
18:08Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для противодействия киберугрозам
17:39В Польше продолжают нападать на украинцев: подробности
17:15Киевскую кольцевую дорогу планируют отдать в частные руки
15:31За действиями российской армии следят из космоса – Пристайко
14:55Украина планирует соединить Черное море с Балтийским до 1 мая 2020 года
Все новости общества

Аналитика

18.10.2019

Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"

В Нафтогазе ответили Газпрому, анонсировав иск на $11 млрд, Рада проголовала за бюджет, а в Киеве поймали "троещинского маньяка", - такими были главные ...
18.10.2019

Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3

Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Наряду с открытием рынка земли новоявленная власть намерена провести целый ряд сопутствующих и весьма неоднозначных реформ. Сама же земельная реформа, ...
18.10.2019

Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?

Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?
На этой неделе украинская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка ...

Последние новости

18.10.2019 г.
21:36 В Барселоне с новой силой разгорелись протесты (ВИДЕО)
21:24 Россия готовится к широкомасштабной агрессии, - Таран
21:08 Associated Press: В Италии прогнозируют снижение продаж сельхозпродукции
20:50 На вооружении армии США поступит винтовка RM277
20:44 Архитектурная коррупция: СМИ рассказали, кто и зачем провалил конкурсы в ГАСИ
20:31 Ученые объединили усилия с армией США для изучения НЛО
20:16 Reuters: Боевики наркокартеля терроризируют мексиканский город (ВИДЕО)
19:59 Людям в грязной одежде запретят ездить в метро
19:27 Сеть покорил пес, который сам открывает холодильник и приносит пиво хозяину (ВИДЕО)
19:15 Армия США превратится в многодоменную силу к 2035 году
18:58 Семья главного борца с контрабандой попалась на контрабанде, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
18:54 Рада приняла в первом чтении госбюджет-2020: какими будут пособия и минимальная зарплата
18:25 Пристрасті по транзиту: чи стане анбандлінг «Нафтогазу» порятунком для вітчизняної ГТС?
18:23 В Украине сильно подорожал лук
18:08 Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для противодействия киберугрозам
18:05 Мы не хотим подставлять наших бойцов живыми мишенями для российских снайперов, - Никита Потураев (ВИДЕО)
17:52 Рада приняла в первом чтении законопроект о ГТС
17:39 В Польше продолжают нападать на украинцев: подробности
17:15 Киевскую кольцевую дорогу планируют отдать в частные руки
17:01 Закон о рынке земли не предусматривает защиту и сохранение с/х угодий - экологи
16:59 Зачем Путину очередной "шторм" в Каталонии
16:55 Позиций для отвода ВСУ на Донбассе не существует, - София Федина (ВИДЕО)
16:32 Президентом Европейского центробанка утвердили Кристин Лагард
16:18 Сергей Петрик рассказал о мерах борьбы с незаконным строительством
15:55 Рост украинской экономики ускорился, - Смолий
15:31 За действиями российской армии следят из космоса – Пристайко
15:23 Госбюджет-2020 - это бюджет эпохи вымирания, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
15:03 В каталонских событиях просматривается четкий интерес Кремля, - Злой Одессит
15:00 Эксперты предупреждают, что план Турции наводнить Европу миллионами беженцев является реальной и опасной угрозой
14:55 Украина планирует соединить Черное море с Балтийским до 1 мая 2020 года
14:45 Стало известно, с какой скоростью на самом деле ездят киевские водители
14:42 Диалога с народом не будет, депутаты «тайно» решили судьбу рынка земли в Украине, - Оксана Савчук (ВИДЕО)
14:30 В Польше увеличилось количество украинцев на руководящих должностях
14:15 Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в октябре
14:00 В ЕС растут продажи автомобилей: почему это происходит
13:45 На Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
13:30 Samsung запатентовал смартфон с “обратной челкой” (ФОТО)
13:15 «Ліс у смартфоні»: В Украине запустили онлайн-карту рубки деревьев
13:01 Знаки качества России: от “грязной нефти” к “грязной пшенице”, - "Злой одессит"
13:00 Сезон 2019 года стал самым успешным в истории для продавцов мотоциклетной техники
12:57 Сорванное разведение сил: Украина строит новые позиции на Донбассе
12:45 44 ребенка за 36 лет: В Уганде нашли самую многодетную мать в мире
12:30 В Херсонской области готовят к запуску государственную Службу счастья
12:15 Стало известно, когда закончится ремонт Дарницкой площади в Киеве
12:13 Коломойскому выгодно, чтобы слушания в международных судах были возобновлены - аналитик
12:09 Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение, - Пионтковский
12:04 В Польше взлетел спрос на украинцев-управленцев. Как меняется картина?
12:02 Украинская земля и иностранцы. В Раде неожиданно поддержали новый документ
12:00 Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе. Появились детали
12:00 Американская разведка обнародовала новые данные о ядерной аварии под Архангельском в августе
11:08 Депутатов ВР Украины превратили в банальных «кнопкодавов», - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
11:00 В Украине массово закрываются молочные фермы. Цены летят вверх
10:23 Гетманцев выстилает дорогу в ад для всей системы в целом, - политолог
10:20 В РПЦ "отомстили" Греческой церкви за признание автокефалии ПЦУ
09:47 В Белом доме случайно проболтались о давлении на Украину
09:20 Стало известно о судьбе льгот для ветеранов
08:47 Ученые наглядно показали последствия ядерного удара (ВИДЕО)
08:38 Путин уходит с Донбасса? Аналитик рассказал о важном сигнале
08:36 Путин пытается удержать падающие цены на нефть, - Аnti-colorados
08:35 Скандальная переписка "Слуги народа": Генпрокурор впервые отреагировал
Все новости »

Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для противодействия киберугрозам

Главная » Последние новости » Новости общества » Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для противодействия киберугрозам
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во время второго международного форума «Кибербезопасность. Защити свой бизнес» обсуждались вопросы усиления сотрудничества украинских правоохранительных органов с бизнесом

Украинские правоохранительные органы усиливают сотрудничество с бизнесом для эффективного противодействия киберугрозам. Об этом шла речь во время второго международного форума «Кибербезопасность. Защити свой бизнес», в котором приняли участие секретарь СНБО, представители Службы безопасности Украины, киберполиции, Госспецсвязи и частного сектора экономики, информирует enovosty.com/news.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, обсуждая вопрос кибербезопасности, невозможно разделять вопросы государственной безопасности и безопасности «бизнеса». Ведь, поднимая вопрос кибербезопасности, мы говорим о безопасности не только частного сектора страны, а вообще о безопасности государства.

Во время заседания начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Николай Кулешов отметил, что начиная с 2014 года Украину постоянно атакует киберразведка РФ. Украине крайне необходимо объединять частный и государственный секторы в противодействии возможным кибератакам, особенно сейчас в условиях гибридной войны.

Читайте: Специалист рассказал, почему кошки все опрокидывают

Сотрудники ДКИБ СБУ продолжают системную работа по развитию действующей интерактивной базы данных о киберинцидентах MISP-UA, которая позволяет анализировать образцы вредоносного программного обеспечения, прогнозировать возможные цели кибератак и предоставлять решения по их локализации. Также организовано обмен данными с основными объектами критической инфраструктуры, стратегически важные для экономики и безопасности государства.

«Сегодня для нас важно именно взаимодействие и обмен информацией с частным сектором. Мы имеем достаточно квалифицированных специалистов и криминалистического оборудования для своевременного реагирования на киберугрозы и противодействия им», — подчеркнул Николай Кулешов.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 119

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?
Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
Все статьи


Читайте также

В Парламентской ассамблее НАТО одобрили доклад по Украине
 От российского "мирного атома" начинают отказываться давние партнеры, - Злой Одессит
BBC: Фальшивые воспоминания, сформированные фейковыми новостями, чрезвычайно трудно развеять
 Крымский Чернобыль: После катастрофы в Армянске жители полуострова жалуются на ужасные условия жизни
Санкции “подморозили” российские ледоколы, - Злой Одессит
 Немцы боятся потерять российский рынок: Siemens отказался от поставок оборудования в Украину, – Коболев
Украинцев предупреждают о надвигающейся кибератаке
 Сенатор Маккейн проведет слушания о киберугрозах из РФ - Politico

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Куб-М3»
Ракетная система залпового огня M270 MLRS (США)
Бронетранспортер Wiesel (Германия)
Противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL (Швеция)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Переход на зимнее время: когда в Украине переводят часы (5983)

Двадцать украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии (4968)

В оккупированном Крыму прогремело около десятка мощных взрывов (4313)

Новая жизнь бойца АТО под Офисом Президента Украины (ВИДЕО) (3671)

Страшная цена за хаос на дорогах: появилось фото фельдшера, погибшей в ДТП со "скорой" (3624)

Стало известно, о чем будут спрашивать украинцев при переписи населения (3599)

Математическая сенсация: Украинка решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет (3532)

Родители школьников будут платить огромные штрафы за систематические пропуски занятий детей (3393)

В Украине проведут проверку всех пенсионеров: подробности (3318)

Шестилетняя украинка выиграла международный конкурс "Принцесса мира 2019" (3166)

Персоны

Юлия
ТИМОШЕНКО
Владимир
ЛИСИН
Андрей
САДОВЫЙ
Валерия
ГОНТАРЕВА
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Семья главного борца с контрабандой попалась на контрабанде, - Александр Дубинский (ВИДЕО) (5490)

В РПЦ "отомстили" Греческой церкви за признание автокефалии ПЦУ (3858)

Почему Эрдоган проиграл: основные ошибки, которые совершила Турция в своей операции в Сирии (3441)

F-22 Stealth Raptor: может ли он остаться самым мощным в мире истребителем? (2807)

Путин уходит с Донбасса? Аналитик рассказал о важном сигнале (2482)

Армия США готовится испытать оружие, способное стрелять на расстояние почти 2000 км (2426)

Американская разведка обнародовала новые данные о ядерной аварии под Архангельском в августе (2364)

Путин пытается удержать падающие цены на нефть, - Аnti-colorados (2211)

Стало известно о судьбе льгот для ветеранов (2008)

Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение, - Пионтковский (1946)

Последние новости в соцсетях

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Землю спекулянтам


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 