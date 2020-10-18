Доверия результатам такого опроса не будет, — Казанский про создание СЭЗ на Донбассе

Главная » Последние новости » Новости общества » Доверия результатам такого опроса не будет, - Казанский про создание СЭЗ на Донбассе Доверия результатам такого опроса не будет, - Казанский про создание СЭЗ на Донбассе

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Для начала вообще хорошо бы понять, что имеется в виду под словом "Донбасс". Ведь не существует закона, который бы определял границы такого региона.

Об этом в своем блоге написал журналист, член политической подгруппы ТКГ Денис Казанский, комментируя анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос по поводу создания свободной экономической зоны на Донбассе, информирует enovosty.com/news.

«Речь идет о районах Донецкого угольного бассейна от Павлограда до Краснодона или только о Донецкой и Луганской областях? Входят ли в Донбасс Сватово и Мариуполь? Президент говорит о подконтрольной Украине части Донбасса или наоборот — об ОРДЛО?», — спрашивает журналист.

«Подозреваю, что речь идет об ОРДЛО. Но если это так, то там мы конечно можем хотеть создать все, что угодно. Хоть копию египетских пирамид. Проблема только в том, что эту территорию мы не контролируем, и она в данный момент не входит в правовое поле Украины. Следовательно, никаких рычагов, чтобы реализовать какие-либо наши хотелки, у нас на данный момент нет. Как нет и возможности гарантировать неприкосновенность собственности и инвестиций потенциальным инвесторам, которые могли бы в такую СЭЗ придти», — уверен Казанский.

По его мнению, доверия результатам такого опроса не будет. Какими бы они ни были — несогласные с ними граждане будут иметь полное право назвать их юридически ничтожными. Ведь опрос будут проводить непонятно как, непонятно кто и непонятно за какие деньги.

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«В итоге, на ровном месте просто возникнет новый повод для конфликта и всеукраинского срача. Одни будут потрясать результатами опроса и кричать, что нужно их выполнять. Другие скажут, что все это нарисовано от балды. Одни будут говорить, что это подстава на деньги Сороса, другие — что это подстава на деньги Москвы. Не знаю, кто посоветовал президенту эту авантюру, но инициатива выглядит крайне неудачной и может иметь очень негативные последствия в перспективе», — считает Денис Казанский.