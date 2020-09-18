Законопроект об «удаленке»: В Раде хотят законодательно урегулировать дистанционную работу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Законопроект об «удаленке»: В Раде хотят законодательно урегулировать дистанционную работу (ВИДЕО) Законопроект об «удаленке»: В Раде хотят законодательно урегулировать дистанционную работу (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Галина Третьякова рассказала о том, как в новом законопроекте № 4051 узаконят разделения двух видов деятельности: надомной работы и дистанционной, как это защитит работников, и какие выгоды получат работодатели в связи с принятием и разделением этих двух видов деятельности. Подробнее смотрите в сюжете.

«В Украине 35 процентов наемных сотрудников работают удалённо, а это — более 3 млн человек. Поэтому эти взаимоотношением необходимо урегулировать в нашем старом не реформированном КЗОТе», — заявила Третьякова, информирует enovosty.com/news.