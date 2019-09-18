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В гробнице Тутанхамона найдено кольцо с изображением НЛО

Главная » Последние новости » Новости общества » В гробнице Тутанхамона найдено кольцо с изображением НЛО
 
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Археологи раскопали гробницу Тутанхамона еще в 1922 году. Но до сих пор в ней обнаруживают интересные артефакты. Ученые нашли недавно кольцо с изображением непонятного существа, которое очень напоминает пришельца.

Ученые полагают, что на кольце изобразили древнеегипетского бога Птах. Но археологи не понимают, почему он так похож на гуманоида. На кольце видно, как загадочное существо парит над землей, также как и предметы возле него. Специалисты допускают, что представитель иной цивилизации обладал технологиями, которые были неизвестны ученым, информирует enovosty.com/news.

На кольце можно заметить предметы, предназначение которых не известно. Найденный артефакт датируется 600 годом до н.э., хотя Птах считался более древним богом (существовал 5-15 тыс. лет назад). Кого на самом деле изобразили египтяне? Остается только гадать.


Автор: Катерина Лукьянчук
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