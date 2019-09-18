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СБУ блокировала деятельность преступной наркогруппировки

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В Закарпатской области сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной наркогруппировки

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на производстве и сбыте крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ установили, что в состав группы входят 12 жителей региона, среди которых бывший работник МВД. Злоумышленники наладили оптовое изготовление гашиша, марихуаны и амфетамина в нарколабораториях, которые обустроили в собственных домах. Готовый «товар» они продавали на территории Тячевского, Ужгородского и Мукачевского районов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов реализации наркотиков фигурантами производства. Правоохранители задержали девять участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства.

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Во время санкционированных следственных действий в помещениях наркодельцов изъяты наркотические средства и прекурсоры на общую сумму более 500 000 гривен по ценам «черного рынка». Также обнаружен автомат Калашникова, пистолеты Парабеллум и Сталкер, нарезное оружие Форт-202, большое количество патронов, 11000 долларов США, 10 000 евро и 70 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение 12 участникам организованной группировки подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 138

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