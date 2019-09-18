Нашли деревню, которую посетил Иисус после распятия

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Израильские археологи сделали уникальное заявление — они обнаружили деревню, в которую согласно Библии, Иисус впервые явился людям после воскрешения.

Ученые во время археологической экспедиции возле города Кириаф-Джарим раскопали руины селения Эммаус. Здесь Иисус предстал в образе обычного прохожего своим последователям, информирует enovosty.com/news.

В Евангелии от Луки было написано, что от Старого города в Иерусалиме до Эммауса ровно 13 километров. Это и дало полагать экспертам, что это и есть именно то место.

Подтверждает эту теорию и тот факт, что удалось раскопать артефакты того времени.

Но в научном мире не все согласны с этой гипотезой. Многие ученые отмечают, что между названиями нет никакой лингвистической взаимосвязи.

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